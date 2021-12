De Laurentiis: “Ceferin è nelle braccia del presidente del PSG perché è in adorazione di questo forte, splendente e potente Qatar. Ne fanno le spese quelli che ancora credono nell’industria del calcio”

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, intervenuto a margine della presentazione del libro ‘Napoli – I grandi campioni’ di Valter De Maggio

“L’Europa così com’è concepita si è invecchiata, si è auto-ingessata perché porta via tante energie senza portare un adeguato rientro economico alle società. Ad arricchirsi sono solo le istituzioni, come la Uefa. Non si capisce per quale motivo non dovrebbe fare solo operazioni di segretariato generale. Abbiamo creato l’ECA, adesso ostaggio dei qatarioti. Ceferin è nelle braccia del presidente del PSG perché è in adorazione di questo forte, splendente e potente Qatar. Ne fanno le spese quelli che ancora credono nell’industria del calcio.

Il calcio, così com’è, va cambiato. Bisogna fare in modo che i ragazzi si appassionino. Giovedì sera mentre vedevo la partita mio nipote, che gioca a calcio e che ha quasi 13 anni, è svicolato via per diversi minuti. Quando è tornato gli ho detto: <<Ma scusa, questi ci hanno raggiunto, stanno 2-2 e tu te ne vai?>>. Lui mi ha guardato come se fosse normale, annoiato e rapito da un’altra cosa sul suo telefonino. I cellulari oramai hanno rapito un’intera generazioni, bisogna fare qualcosa per catturare la loro attenzione. Magari portandolo anche nelle scuole”.

