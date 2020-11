De Laurentiis: “Da anni diciamo di intitolare il San Paolo a Maradona”

Aurelio De Laurentiis è intervenuto a Rete 4 per parlare della scomparsa di Maradona e della possibilità di intitolare il San Paolo a lui.

A seguire le sue parole, riprese dal portale di Gianluca di Marzio:

“Siamo frastornati da questa notizia che ci ha colti di sorpresa, l’operazione sembrava fosse andata bene. Per me ha sempre rappresentato genio e sregolatezza, quello che rappresenta il popolo napoletano. Napoli ha avuto diversi problemi tra gli anni ’60 e ’70, quando è arrivato Maradona il popolo napoletano aveva bisogno di una resurrezione, di credere in qualcosa.

Dopo il fallimento della società il Napoli si è risollevato, ha creato nuovi campioni, e da dieci anni è l’unica società italiana perennemente in Europa, ma Maradona è Maradona. Maradona è un’icona, è il più grande giocatore del Mondo. Da 12 mesi stiamo scrivendo una serie su quegli anni dove Maradona fu protagonista degli scudetti. Ci sentivamo in continuazione, è stato un peccato non poterci frequentare perché il lockdown ce l’ha impedito. Ripercorrendo aneddoti, particolarità e immagini si apre un mondo sconosciuto ai più.

Il San Paolo intitolato a Maradona? Il sindaco De Magistriis è arrivato per ultimo, da anni lo diciamo sempre. Sul San Paolo ci sono stati grossi problemi, grazie al presidente De Luca e alle Universiadi siamo riusciti a risollevare in parte lo stadio. È sempre stata un’idea quella di chiamarlo stadio San Paolo-Maradona.

Io credo che ci siano tante identità culturali importanti a Napoli e nessuna vuole prendersi una responsabilità. Se ci sarà coesione non sarò quello che si tira indietro. Ma dobbiamo essere tutti quanti insieme, perché insieme si lotta. Napoli è una realtà stupenda, negli ultimi anni è tornata al centro del mondo.”

