De Laurentiis dopo l’Assemblea di Lega: “Incontro perfetto, senza traumi. Il Governo deve capire che i tifosi sono anche elettori”

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha rilasciato alcune dichiarazioni all’uscita dall’Assemblea di Lega tenutasi questo pomeriggio.

Il patron azzurro si è espresso, in particolare, a proposito della capienza ridotta negli stadi, una delle manovre di contenimento del Covid-19: ““Assemblea perfetta, senza traumi. L’Italia è un paese in emergenza da così tanti anni che diventa banale parlare della normalità. Capienza stadi? Quando il Governo capirà che 25 milioni di tifosi sono 25 milioni di italiani elettori forse il calcio verrà considerato in maniera diversa”.

