De Laurentiis e Ancelotti: “Scegliendolo ho sbagliato due volte”

Durate l’Intervista rilasciata al “Corriere dello Sport” [LEGGI QUI] il presidente del Napoli De Laurentiis ha parlato anche del rapporto con Ancelotti.

“Ancelotti? Scelsi la sua serenità, tranquillità. Ma prendendo lui non so se feci la cosa giusta per il Napoli.

Dopo la prima stagione, potendo ricorrere alla clausola rescissoria del contratto, avrei dovuto dirgli ‘Carlo, per me non sei fatto per il tipo di calcio che vogliono a Napoli, conserviamo la grande amicizia, ma a Napoli è il calcio è un’altra cosa meglio finirla qui’.

Invece sbagliai una seconda volta”.

