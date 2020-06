De Laurentiis e Gattuso: “Siamo simili, siamo due condottieri, potrei prolungargli il contratto”

Durate l’Intervista rilasciata al “Corriere dello Sport” [LEGGI QUI] il presidente del Napoli De Laurentiis ha parlato anche del rapporto con Gattuso.

“Gattuso me lo immaginavo diverso invece è un gran conversatore.

Quando c’è stato il disguido del ritiro-non ritiro gli ho detto di stare calmo e di non prendere nessuna decisione se lo avesse chiamato qualcun altro.

Gli ho chiesto di ritornare al 4-3-3 anticipandogli che lo scotto da pagare sarebbero state 3-4 sconfitte consecutive.

Io e Rino siamo molto simili, siamo due guerrieri, due che non le mandano a dire due condottieri.

Gli ho fatto un anno e mezzo di contratto con una via di fuga per tutti e due, ma non abbiamo avuto bisogno di ricorrervi. Se facciamo bene in questo finale di stagione gli do appuntamento a Capri a inizio agosto dove potremmo parlare di un allungamento di tre-quattro anni”.

