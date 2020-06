De Laurentiis e il mercato: “Fabiàn e Koulibaly via solo per 100 milioni, fatta proposta a Callejon”

Durate l’Intervista rilasciata al “Corriere dello Sport” [LEGGI QUI] il presidente del Napoli De Laurentiis ha parlato anche dei rinnovi di Mertens e Callejon e del calciomercato in uscita.

“Fabiàn e Koulibaly? Se si presentassero City, United o Psg con 100 milioni, ci penserei ed è probabile che partirebbero, sempre se la loro volontà è di andarsene. Un’offerta di 60 non la prendo in considerazione.

Callejon? Conosce le nostre condizioni, gli ho proposto un ritocco di 100-200 mila euro, il manager no ci ha fatto sapere più nulla.

Mertens? E’ uno scugnizzo, un uomo speciale, uno cazzuto, uno sfaccimm’. Rinnovare un trentatreenne non rientra nelle nostre abitudini per Mertens è stato semolice. Quando smette mi farebbe piacere trovargli un ruolo per continuare la collaborazione”.

