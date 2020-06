De Laurentiis e la Serie A: “Mi sono infilato in un mondo di prenditori più che di imprenditori”

Durate l’Intervista rilasciata al “Corriere dello Sport” [LEGGI QUI] il presidente del Napoli De Laurentiis ha parlato anche delle necessarie riforme della Serie A.



“Mi sono infilato in un mondo di prenditori più che di imprenditori. Si pensa soltanto ai diritti televisivi. Noi dovremmo cominciare a produrre le partite indipendentemente e autonomamente e licenziarle a Netflix, Amazon, Tim, Disney Plus, Sky eccetera lasciando loro il 5% della raccolta e mettendo gli abbonati a 300 euro l’anno.

Gravina è un grand’uomo, coraggioso e acculturato, ha una coscienza cristallina, è un dirigente responsabile e in grado di avviare le riforme del calcio. Perché non istituire una serie élite del calcio con massimo dieci dodici squadre? Con garanzie bancarie inattaccabili, senza promozioni né retrocessioni per dare sviluppo e potenza ai partecipanti. Calendario più snello, aventi di alto livello e azzeramento delle partite senza appeal.

La Lega calcio è tenuta in piedi da 7 società, le altre fanno contorno ma hanno diritto di voto e molto spesso condizionano lo sviluppo di una forte e imprescindibile vision”.

