Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, nel presentare la scelta del ritiro a Castel Di Sangro, ha lanciato un piccolo dubbio sulla permanenza o meno di Callejon.

In particolare, De Laurentiis ha dato una risposta che lascia dei dubbi:

“Anche Callejon sui cartelloni pubblicitari? Chi lo sa.”

Che sia un possibile indizio su una possibile permanenza dello spagnolo in azzurro? Ad oggi, non si sa ancora nulla per certo e solo con il tempo si scoprirà cosa succederà.

Comments

comments