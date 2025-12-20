De Laurentiis e Saputo insieme a due giorni dalla finale

Il Napoli condivide su X un post che immortala De Laurentiis e Saputo
Ringraziamo Bander Bin Mogren, Chief Operating Officer del Public Investment Fund, per la splendida ospitalità di oggi.
Solo ammenda e non squalifica per Allegri dopo le offese a Oriali
Napoli-Bologna finale di Supercoppa: arbitrerà Colombo, al Var Di Bello
Supercoppa: Giustizia é fatta ma lunedì che cornice ci sarà?
Accademy Iannucci e On. Casillo protagonisti di un gesto solidale tra Campania e Puglia
Lunedì sera per la finale di Supercoppa il Napoli sfiderà il Bologna
Romano: “Kobbie Mainoo ha tanta voglia di Napoli”
McTominay:”Conte é pazzesco! Mi serve uno come lui”.
SSC Napoli presenta la nuova collezione di retro jumper 2025/2026
Napoli: Il club denuncia il comportamento di Allegri!
Le pagelle di Napoli-Milan: Rasmus d’Arabia