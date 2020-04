De Laurentiis: “Felice di essermi aggiudicato all’asta la maglia di Mertens di Napoli-Barcellona”

Sul proprio profilo twitter il Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha rivelato di essere l’acquirente della maglia di Mertens messa all’asta dalla Fondazione Cannavaro Ferrara.

Felice di essermi aggiudicato, a nome del Napoli, la maglia di Dries di Napoli-Barcellona, nell’asta benefica #jestovicinoate organizzata dalla Fondazione Cannavaro Ferrara. Maglia importante che resterà in casa Napoli e un contributo per chi ha bisogno in un momento difficile.

— AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) April 27, 2020