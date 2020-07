De Laurentiis: “Gattuso è un uomo appagato personalmente e economicamente, svolge la sua professione per amore”

A margine della conferenza stampa di presentazione del ritiro a Castel di Sangro, il Presidente De Laurentiis ha parlato anche di Gattuso e della sua conferma sulla panchina del Napoli.

“Ai 60 di Ancelotti parlai tre ore con Gattuso. Ne rimasi impressionato, il mondo dei calciatori non è che ti dia tanti argomenti mentre con Rino si poteva parlare di tutto. Non era un uomo inquieto, ma appagato personalmente e economicamente. Non c’è uno spasmodico rincorrere miglioramenti, sono persone che svolgono la propria professione per amore e danno il meglio tramite la professione.”

