Serie A

De Laurentiis: i complimenti alla squadra azzurra e ad Antonio Conte

Pubblicato il

Il tweet del Presidente del Napoli, Aurelio de Laurentiis: “Grande vittoria di un gruppo guidato da un vero condottiero!”

