Il tweet del Presidente del Napoli, Aurelio de Laurentiis: “Grande vittoria di un gruppo guidato da un vero condottiero!”
De Laurentiis: i complimenti alla squadra azzurra e ad Antonio Conte
Serie A-Roma-Napoli: Neres segna nel primo tempo per gli azzurri. Vince il Napoli, scavalca la Roma e va in vetta (0-1, 36′ Neres)
Serie A: Atalanta Fiorentina 2-0
Roma-Napoli: le formazioni
L’Inter fatica ma vince
Lecce-Torino: è terminato l’anticipo delle 12:30
Roma-Napoli sarà sorvegliata speciale
Milan-Lazio 1-0, rossoneri momentaneamente in testa alla classifica
Napoli: La probabile formazione
Al Napoli il sostegno delle Curve anche se non potranno essere all’Olimpico