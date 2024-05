De Laurentiis: “Il 31 maggio faremo una conferenza stampa sul futuro del Napoli”

Palazzo Petrucci: il club azzurro presenta in una conferenza stampa congiunta i due ritiri in Trentino e in Abruzzo

Abruzzo e Trentino sono presenti per raccontare i dettagli sui luoghi dove nascerà la nuova stagione. Ma l’attenzione è sulle parole dette all’inizio dal Patron.

Aurelio De Laurentiis: “Per le novità, aspettiamo il 31 maggio quando faremo una conferenza stampa su ciò che avverrà nel futuro. L’unica cosa che vi posso dire è che mi auguro che il nuovo direttore sportivo su palesi prima possibile (Manna, ndr) per il mercato in entrata e in uscita. Per i ritiri negli ultimi anni siamo passati da 80.000 a 100.000 presenze; per il Trentino mi dispiace che per via degli appuntamenti internazionali, i giocatori torneranno alla spicciolata. A Castel di Sangro ci saranno le 4 amichevoli internazionali“.

Comments

comments