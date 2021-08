De Laurentiis: “Il mercato è aperto sia in uscita che in entrata”

Il presidente Aurelio De Laurentiis ha partecipato al convegno “La Banca di comunità: la BCC Roma al servizio delle famiglie e delle piccole imprese” e ha parlato anche del Napoli.

“Scusatemi ma devo raggiungere Spalletti perché io domani ritorno a Roma e dobbiamo parlare di innumerevoli problemi.

Il mercato è aperto sia in uscita che in entrata. Abbiamo pochi giorni. Chi c’è c’è e chi non c’è non c’è e a settembre si parte fino alla fine.

Potevamo chiedere ospitalità all’Austria, ci era arrivata un’offerta. Potevamo andare in Svizzera avendo mia moglie in Svizzera. Avendo un contratto pluriennale col Trentino, quando c’è stata l’improvvisa limitazione dovuta al Covid, la regione che mi ha ospitato con un’attrezzatura di altissimo livello è stata proprio l’Abruzzo. Ringrazio le istituzioni. Hanno capito che una ospitalità del Napoli avrebbe potuto creare le basi di un rafforzamento con un territorio già amato dai napoletani grazie allo scii. Ho scoperto una situazione naturalistica importante.

In questo momento, secondo me, siamo tutti in una grande pausa di riflessione. Tuttavia, le pause non vengono mai per nuocere. Purtroppo siamo stati abituati a correre troppo velocemente, dimenticando le cose più importanti. Come ad esempio saper amministrare le res pubblica, che essendo pubblica ci appartiene.

L’italiano è pigro, è abituato ad avere i soldi sotto al materasso e forse a sfuggire alle imposte attraverso il lavoro nero. Ha sempre cercato di sopravvivere.

Poi arriva la pandemia e ti presenta il conto che purtroppo per molti è stato senza ritorno. Poi si capisce che forse non si è lavorato come si doveva lavorare.

Non deve esserci divisione tra Nord e Sud, serve unirli per unificare il paese. Il Covid deve essere un segnale di ripartenza, compatti e uniti per raggiungere la maturazione e l’unione. Abbiamo avuto una classe di insegnati di bassissimo livello.

Ripartiamo dalla lezione del Covid. Siamo un grande paese, dalle enormi e sconosciute possibilità. Serve mettere a sistema le cose e le nostre capacità, senza farci la lotta tra di noi”.

