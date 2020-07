De Laurentiis: “Il Napoli col Barcellona deve provarci. Mercato? Adesso dobbiamo prima vendere”

Il Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“Devo dire che Gattuso ci teneva molto e lo abbiamo accontentato e devo dire che Giuntoli è stato molto bravo anche perché il calciatore ha cambiato gli agenti in corsa. Al Lille daremo 70 milioni in 5 anni più 10 di bonus mentre ad Osimhen andranno 4,5 milioni netti a stagione.

E’ importante che un calciatore 21enne che viene dalla Nigeria, che ha giocato nel Lille sia rimasto molto colpito da Partenope. Che è una dea che affascina dato che chiunque viene in questo posto ne resta incantato.

Mercato? Innanzitutto preoccupiamoci di questa super partita con il Barcellona, preoccupiamoci di far riposare i calciatori anche nel caso dovessimo passare il turno. Per l’inizio del campionato c’è chi dice che si inizierà il 12 ma spero di no perché è una follia. Si andrebbe alla cieca perché i nuovi calciatori non avrebbero l’opportunità di allenarsi o integrarsi con le nuove squadre.

Il Napoli ci deve provare con il Barcellona. Se lo aspetta Rino, se lo meritano i tifosi. Dobbiamo andra lì a fronte alta, distesi, non preoccupati. Dobbiamo andare lì a giocare a pallone non per fare una partita ma per fare la partita.

Quando Koulibaly si vorrà confrontare con me basta che chiami ci confronteremo e se son rose fioriranno.

Boga? Innanzitutto il Napoli deve vendere perché senza la Champions mancherebbero 300 milioni. Pensavamo di vendere e poi comprare ma invece abbiamo già messo a segno un colpo da 100 milioni tra cartellino e stipendio. Se il campionato dovesse iniziare a fine settembre o inizio ottobre avremmo tutto il tempo per vendere e poi acquistare i nuovi calciatori.

La Lega deve produrre e commercializzare le partite per Media Company. Dobbiamo meditare, è la strada della maturità. Tutte le squadre diventeranno molto, molto, molto più ricche di prima, soprattutto le medio-piccole. Percorrendo altre strade lasceremo indietro tantissimi miliardi di euro.

Se lui lo vorrà Osimhen avrà il numero 9, sicuramente sarà il 9.”

