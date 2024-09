De Laurentiis: il nuovo centro sportivo sarà su un’area oggetto di bonifica. Investiremo nel vivaio e nella riqualificazione del Maradona

Aurelio De Laurentiis a Villa D’Angelo ha parlato anche di infrastrutture tra centro sportivo e il futuro dello stadio: “Siamo in attesa del via libera del Comune alla vendita dello stadio, ma siamo ottimisti”



“Abbiamo spostato il focus anche sugli investimenti per consacrare l’azienda definitivamente. Il calcio Napoli si avvia verso la sua indipendenza, stiamo procedendo in una riorganizzazione aziendale come club europei, il comparto sportivo e quello aziendale con competenze specifiche, per un’interazione di successo. Oggi un importante elemento è nelle infrastrutture: il nuovo centro sportivo, una casa unica a prima squadra e giovanili, lavorando come non abbiamo potuto fare sul territorio prima. Manifestato al Comune interesse su un’area già individuata e che necessita di bonifica che faremo a nostre spese. Un investimento anche nel vivaio. Procederemo con l’acquisto e la riqualificazione del Maradona: c’è un gruppo di lavoro interno al club per lo studio di riqualificazione anche delle aree circostanze. Ai napoletani l’eredità di uno stadio funzionale, ma anche un’esperienza quotidiana unica con aree commerciali, interattive, di ristorazioni e museo. In attesa del via libera del Comune alla vendita dello stadio, ma siamo ottimisti: il Comune si libererà di un costo e regalerà alla città un’opera moderna per gli Europei. Se non fosse possibile, opereremo altrove, senza polemizzare, ma sto cercando di assicurare un nuovo stadio anche su nuove zone perché la data degli Europei si avvicina e bisogna rimodulare il Maradona o costruirlo altrove come quinto stadio degli Europei”.

