De Laurentiis in conferenza: “Tutti esemplari, ho rimosso il passato”

In conferenza stampa è intervenuto anche Aurelio De Laurentiis, il presidente del Napoli, dopo la vittoria della Coppa Italia da parte della squadra.

Un intervento che sottolinea come la squadra sia stata esemplare nell’ultimo periodo e per questo ha rimosso il passato. In più, De Laurentiis ha voluto far presente che Gattuso è l’allenatore che più ha in mano la squadra. Di seguito le sue parole:

“Posso esser stato bravo a scegliere Gattuso. Già lo scorso anno al compleanno di Ancelotti dimostrò di essere un grande dialogatore, quando parli con lui la tua esperienza spazia. Ha avuto il merito di riuscire a ricompattare ciò che s’era dissolto, siamo come qualità di gioco che come sistema, anche per la situazione antipatica che s’era venuta a creare non accettando il ritiro.

E’ riuscito a raccogliere frutti, ha fatto da collante: Gattuso forse è l’allenatore più rispettato dallo spogliatoio da quando faccio il presidente. Tutti i calciatori sono nelle sue mani, anche i meno utilizzati saranno delle pepite d’oro.

Quando Gattuso è venuto gli ho detto che avrebbe perso le prime 4-5 partite e poi sarebbe andato avanti come una freccia, così è stato. Guardate anche Meret, si vedeva che aveva la capacità del manico. Non ne abbiamo parlato delle multe, ma hanno cancellato l’era precedente e sono maturi adesso, un grande esempio di professionalità e sportività.

Insieme ci siamo concentrati sulla ripresa. Champions? Contro il Barcellona avremo una grandissima partita, potremmo accedere ai quarti di finale e sarebbe il coronamento inaspettato di un anno maledetto. La squadra sta reagendo bene, è inutile ricordare il passato e anch’io l’ho rimosso.“

