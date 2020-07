De Laurentiis invita la Serie A a pranzo per discutere la distribuzione dei contenuti

La Gazzetta dello Sport riporta che il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha invitato tutta la Serie A a pranzo lunedì per discuterne la distribuzione dei contenuti.

In particolare si legge che in quest’occasione De Laurentiis illustrerà il proprio progetto di produzione e distribuzione dei contenuti del massimo campionato. La proposta di rinnovo, comunque, era partita per prima dal presidente di Lega Dal Pino. L’idea della creazione di una media company, tra l’altro, ha ricevuto piena approvazione nell’ultima assemblea.

Questo passaggio può prevedere anche l’ingresso con quote inferiori al 15%, in modo tale da rinnovare la governance della A. Un’idea che non si discosta molto da quella del presidente del Napoli, continua la Gazzetta, ma nelle intenzioni di ADL c’è quella di non avere nuovi partner.

Il modello che vuole proporre, infatti, prevede “una Serie A autonoma che venda a una pluralità maggiore di broadcaster l’evento partita, in modo da aumentare gli incassi. Inter, Milan e Roma ci saranno. La Juve no: è il giorno della partita con la Lazio.” Insomma, lunedì ci potrebbero essere ulteriori novità importanti sulla questione dei diritti della Serie A.



