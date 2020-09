De Laurentiis: “Koulibaly e Milik sul mercato ma sapremo come sostituirli”

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Canale 21, direttamente dal ritiro di Castel di Sangro.

“Koulibaly e Milik sono tutti e due in uscita, mercato permettendo. Quindi, qualora dovessero esserci le uscite di questi due bravissimi calciatori, noi sapremo come sostituirli, altrimenti se ne parlerà l’anno prossimo. Il prossimo Napoli me lo immagino col 4-2-3-1, ma Gattuso è estremamente creativo ed è capace di reinventarsi le cose a seconda degli avversari e dalle indicazioni che ricaverà dagli allenamenti, dai calciatori che abbiamo a disposizione”.

