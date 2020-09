De Laurentiis, l’avvocato: “Caso Genoa? Nessun dolo, non c’è margine per azione penale”

Fabio Fulgeri, avvocato del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis è intervenuto in diretta, ai microfoni di Radio Punto Nuovo.

“Non ho notizie su azioni legali da parte del Napoli, in questo senso non mi è stato comunicato nulla. Se ci fosse comportamento doloso, si potrebbe pensare di intraprendere una strada, per ora non ho comunicazioni. Era molto seccato sul servizio di Carta Bianca, l’ultima volta che l’ho sentito. Abbiamo chiesto la rettifica, che c’è stata dopo mezzanotte in maniera molto sintetica e stiamo valutando di intraprendere azioni legali. De Laurentiis si è presentato all’Hilton senza febbre, gliel’hanno controllata più di una volta: le voci che giravano e che l’hanno diffamato erano prive di fondamento.

Margini per un’azione nei confronti del Genoa? Sotto il profilo penale, non credo proprio. Come per ogni reato va dimostrato il dolo o la colpa grave, e a me risulta che fossero tutti negativi al tampone. Soglia limite per rinvio partite? Sarà la Figc a dover dare ulteriori linee guida. Il Napoli può chiedere lumi in ordine alla vicenda, quindi dimostrare ufficialmente le precauzioni adottate“.

