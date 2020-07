De Laurentiis: “Milik andrà via, mi dispiacerebbe se Koulibaly andasse via”

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

“Abbiamo preso Osimhen perchè è un giocatore che seguivamo da tempo. Lo voleva Rino Gattuso e lo voleva Cristiano Giuntoli che mi hanno convinto a fare questo sacrificio da 70 mln più 10 di bonus. Se consideriamo anche i vari stipendi superiamo anche i 100 mln. Da Osimhen non ci dobbiamo aspettare tutto e subito, non fa 25 o 30 gol, ma dovrebbe esprimere un gioco per la squadra straordinario e far fare gol anche agli altri azzurri”.

Che impressione le ha fatto? Straordinaria, si è subito innamorato di Napoli. Mi ha fatto domande di vita vissuta, di sociale, più che di calcio. E’ venuto con due procuratori belga, ci eravamo accordati con loro per una certa cifra, poi ha cambiato i procuratori. Il fratello ci ha comunicato che aveva preso degli altri agenti e bisognava dargli più soldi, ma nel calcio è cos Ogni acquisto è sempre diverso, particolare. Gli acquisti più belli sono stati di Cavani, Higuain, gli altri sono stati più collegiali. Questo acquisto è desiderato da Giuntoli e Gattuso che mi hanno convinto. Ora bisogna capire se nella nostra rosa c’ sufficiente respiro in attacco o se dovremo migliorare qualcosa. Abbiamo ancora Petagna e Rrahmani da far rientrare. A gennaio abbiamo fatto vari acquisti. Un paio li abbiamo utilizzati a centrocampo, altri li abbiamo lasciati in prestito.

Milik? Milik è sempre sul mercato. da quando lo conosco gli dico di allungare. Andrà via al migliore offerente, non si fanno sconti a nessuno. Altrimenti resterà a Napoli senza rientrare tra le scelte dell’allenatore.

Nuovo ciclo? Il nuovo ciclo è iniziato nuovamente con Gattuso. E’ un uomo vero, un ex calciatore che ha vinto un titolo mondiale. Non ha voglia di rivincita, non deve dimostrare niente a nessuno. Questo mi piace molto. Se Rino si troverà bene il matrimonio potrà continuare, se vorrà approdare in altri lidi, ce ne faremo una ragione e cambieremo. Lui sarà l’iniziatore di un ciclo fin quando sentirà che c’è materia da plasmare. Quando non avrà più motivazioni andrà in altri lidi

Addio di Koulibaly? Koulibaly è un ottima persona, un ottimo difensore. Mi dispiacerebbe. Arriva un momento dove bisogna per forza separarsi. Finora non sono arrivate offerte da 90 mln poi bisogna vedere chi fa la richiesta e cosa vogliono offrire a noi e al giocatore

UEFA? La UEFA fa il gioco delle tre scimmie. Mi auguro per il bene che li voglio, che non succeda nulla, altrimenti si scatenerà l’inferno. Mi auguro che i miei non arrivino spompati. Che abbiano motivazioni, forza dei nervi. Hanno alcuni giorni per riposarsi, bisogna andare lì per divertirsi. Se Insigne dovesse essere titolare può essere qualcosa la riesca a combinare.

Immobile? Immobile è di Torre Annunziata, perchè dovrei essere dispiaciuto? Mi farebbe piacere per lui. Ormai è un giocatore di classe mondiale”.

Scudetto di Sarri? Era una normalità, vi siete stupiti?. Sarri rimane nel mio cuore per quei tre anni insieme, gli devo sempre dire grazie. Poi ognuno di noi fa delle ca…., ma è un problema suo. Peccato, se fosse rimasto magari avremmo vinto lo scudetto. E lui ha deciso di andare altrove per non rovinare la sua storia qui a Napoli. Per non rischiare. Credo che lì non si sia trovato come si è trovato a Napoli. Poi sono decisioni personali”.

Primo obiettivo per la prossima stagione? E’ tornare in Champions. Questo sarà il primo anno che finiremo in rosso. Questo è un problema economico per noi e per i tifosi”

