Notizie

De Laurentiis on fire

Pubblicato il

Il Presidente De Laurentiis presente ieri al Maradona stasera era a Roma per l’anteprima di Vita da Carlo giunta alla quarta edizione 

che ha celebrato su X

Da una bella serata all’altra.

Dalla vittoria con l’Inter alla Festa del Cinema di Roma

per l’anteprima della quarta edizione di “Vita da Carlo”

 

Comments

comments

Articoli simili:
Commenta

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimi Articoli

To Top