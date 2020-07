De Laurentiis: “Osimhen? Giovedì se ne parlerà”

Aurelio De Laurentiis ha riferito anche alcune parole su Osimhen, possibile rinforzo del Napoli per la prossima stagione.

Il presidente del Napoli, infatti, ha parlato di Osimhen sia in conferenza stampa per la presentazione del ritiro a Castel Di Sangro sia alla radio ufficiale. In particolare, nella conferenza stampa si è espresso sulla possibilità di vedere il giocatore in ritiro con il Napoli e sul possibile ultimatum di cui si parla.

De Laurentiis ha risposto con un “Chi lo sa” per la prima domanda, mentre sull’ultimatum ha riferito di non saperne nulla. Infine, anche a Radio Kiss Kiss Napoli il presidente ha rivelato che giovedì si potrebbe sapere di più in merito; proprio la Radio, poi, ha riferito che questa potrebbe essere una settimana decisiva per capire dove Osimhen andrà a giocare.

