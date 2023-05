De Laurentiis ospite da Fazio: “Il Comune ci darà lo stadio per 99 anni. Faremo un museo dove si potrà giocare con Maradona”

Il patron del Napoli ospite al noto programma di Rai 3 ringrazia Spalletti, prossimo all’addio, e riceve attraverso due filmati anche i saluti di Kvara e Di Lorenzo. Il 4 giugno la grande festa anche in diretta TV.

Il Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis è stato ospite di Fabio Fazio all’ultima puntata di “Che tempo che fa” (che dalla prossima stagione traslocherà sulla piattaforma Discovery), dopo 15 anni di corteggiamento. Un racconto a 360°, dall’acquisto del Napoli nel 2004 dal fallimento a 32 milioni (anche se la famiglia non era tanto d’accordo), allo scudetto azzurro tanto desiderato del 2023 ai progetti con il cinema (stima e apprezzamenti per Elodie che oltre ad essere un’ottima cantante potrebbe diventare una grande attrice).

“A giugno scorso mi sono trovato in una conferenza stampa, avevamo mandato via tanti giocatori importanti che per me avevano finito il loro ciclo a Napoli. I giornalisti, che spesso sono dei provocatori, mi chiedevano che pensavo di fare, e io «Vinceremo lo scudetto». Anche Spalletti mi guardò sgomento, perché non sapeva chi avessimo acquistato. Gli allenatori si dividono in quelli che vogliono fare il mercato e quelli che allenano. Spalletti è un grande allenatore”

Sull’addio di Spalletti

“Luciano Spalletti è un uomo libero. È venuto da me e mi ha detto di aver fatto il massimo, che si è concluso un ciclo di vita, chiedendomi un anno sabbatico. Io sono un generoso, lo ringrazio ed è giusto che continui a fare quello che ama fare”.

Su Maradona

“Maradona è unico, irripetibile, è come se fosse sempre con noi”.

Sullo stadio

“Il Comune ci darà lo stadio per 99 anni. Altrimenti vado a costruirlo a Caserta. Faremo un museo dove si potrà giocare con Maradona. Sì faranno concerti, matrimoni, comunioni. Un luogo operativo sempre”.

Sullo scudetto

“Dopo 33 anni, un traguardo molto sentito dai napoletani e da Napoli. Una polveriera di gioia. Una curiosità: sono giunti in città tanti americani, non c’è posto allo stadio, è partita una febbre straordinaria. I dati della Nielsen dicono che i supporter del Napoli sono 83 milioni nel mondo, forse oggi saranno aumentati a 120 milioni. Il 4 giugno faremo allo stadio un grande show che sarà trasmesso anche in diretta su Rai 2 (dopo Napoli-Sampdoria) dalle 21 alle 24 e sarà presentato da Stefano Di Martino”.

Il recente incontro con Papa Francesco

“Ho incontrato il Papa, gli ho regalato la maglia numero 10 e la copia del piede di Maradona, argentino come lui, con l’augurio simbolico di poter scacciare così le cattiverie del mondo”.

