De Laurentiis pensa al futuro: quattro i nomi per la panchina del Napoli

Aurelio De Laurentiis pensa a quattro allenatori per la prossima stagione se salta Gattuso. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

Il Napoli pensa già al futuro, sono diverse le ipotesi per il nome del nuovo allenatore. De Laurentiis sta pensando a quattro allenatori per la prossima stagione. I nomi li fa l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. In lizza per prendere il posto di Gattuso ci sono Sarri, Benitez, Spalletti e Juric. Ognuno ha i suoi pro e i suoi contro che il quotidiano analizza. Una cosa è certa: il presidente del Napoli ha già contattato questi quattro tecnici per sondare la propria disponibilità in vista della prossima stagione.

