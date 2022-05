De Laurentiis presidente onorario della Race for the Cure. Le foto

Questa mattina il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis era presente a Piazza Plebiscito in qualità di presidente onorario della Race for the Cure.

De Laurentiis, per l’occasione, ha rilasciato anche alcune dichiarazioni su Koulibaly e Osimhen. La SSC Napoli ha diramato un comunicato ufficiale sulla presenza del presidente del Napoli all’evento (insieme a Politano), con alcune foto, che potete leggere di seguito:

Aurelio De Laurentiis ha partecipato questa mattina, in qualità di Presidente Onorario, a “Race For The Cure”, progetto a sostegno della Komen Italia per la lotta ai tumori al seno.

De Laurentiis, accompagnato dalla moglie Jacqueline e da Matteo Politano, ha tagliato il nastro per l’inaugurazione del Villaggio che la Komen Italia ha allestito a Piazza Plebiscito di Napoli.

Presenti il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, Riccardo Imperiali di Francavilla – Presidente del Comitato Campania Komen Italia, insieme a Riccardo Masetti – Presidente di Komen Italia.

RACE FOR THE CURE, la più grande manifestazione al mondo per la lotta ai tumori del seno che culmiberà domenica 22 maggio alle 9.30 quando tutti i partecipanti si troveranno ai nastri di partenza per la tradizionale corsa di 5 km o passeggiata di 2 km sul lungomare di Napoli, al termine delle quali si svolgerà la cerimonia di premiazione.

