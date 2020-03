De Laurentiis protagonista dell’assemblea di Lega

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, protagonista della riunione con i suoi colleghi di Serie A. Lo riporta l’edizione odierna di Repubblica.

Ieri l’importante assemblea di Lega, che ha messo di fronte ancora i volta i presidente di Serie A per capire quello che sarà il futuro del calcio italiano. Dialogo e dibattito alla base dell’incontro, che ha visto tra i protagonisti anche il presidente Aurelio De Laurentiis: come riporta l’edizione di oggi de La Repubblica, proprio il presidente del Napoli è stato uno dei più apprezzati all’interno della riunione.

Interventi pacati e propositivi, quello di De Laurentiis è stato un apporto decisamente importante all’interno della riunione, con il patron azzurro abile a vestirsi da regista del documento condiviso poi all’unanimità e posto alla visione della Figc. Documento che, appunto, chiarisce quelle che saranno le gravi perdite a cui rischia di andare il mondo del calcio, e proprio per questo lo stesso De Laurentiis – così come anche altri presidenti di Serie A – chiede proprio l’intervento del Governo per arginare quello che sarà un enorme problema economico alla fine dell’emergenza.

