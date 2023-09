De Laurentiis: “Raspadori è stato bravo in Nazionale, lo Stato non ha mai dato libertà al calcio”

A margine della presentazione ‘Vita da Carlo Due’ che parla dell’attore Carlo Verdone, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato anche un po’ di calcio.

“Stanco di questo calcio dove le bandiere se ne vanno in Arabia, per questo sono tanto felice per i due gol di Frattesi.

Raspadori? E’ stato bravo. Napoli? Siamo solo all’inizio e c’è molto da lavorare.

A quale film abbinerei il Napoli del primo anno di Garcia? Manuale d’amore la mia prima produzione da quando nel 2004 mi sono avvicinato al calcio. Che sia di buon auspicio.

Nel calcio si danno tante colpe a destra e a sinistra ma lo Stato dove sta? Non che il calcio abbia bisogno di assistenza, ma secondo me ha bisogno che lo Stato non eroda ciò di cui necessita un’industria. Un’industria deve avere alla base la libertà, cosa che lo Stato italiano non ha mai dato al calcio italiano”.

