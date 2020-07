De Laurentiis: “Riapertura stadi? Dobbiamo sapere se riaprono, non si può far finta di nulla”

All’uscita dall’Assemblea di Lega tenuta a Milano, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Il patron azzurro, tra i tanti argomenti, si è soffermato anche sulla riapertura degli stadi, un argomento di primaria importanza: “Gli stadi si riaprono o continuiamo a fare finta di nulla? I politici non dovrebbero andare in vacanza. Abbiamo questi geni del comitato, non so dove li abbiano trovati. Basterebbe che le 20 società facessero causa per un miliardo a questi signori e accadrebbe lo scandalo. Questo è il paese dei grandi titoli. Questi sono grandi cervelli o cervellotici? O il paese riprende o fallisce. Già nel 2017 eravamo sulla strada del fallimento ed eravamo sotto schiaffo da tantissimi anni, ora siamo sotto terra. Se ci vogliono mettere una lapide sopra non lo so, dobbiamo emigrare ma per andare dove? Ce lo dicessero”.

Comments

comments