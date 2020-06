De Laurentiis: “Sogniamo la Champions. Andremo a Barcellona a giocarcela”

Il presidente del Napoli, De Laurentiis, parla dei sogni Champions League sia per la sfida al Barcellona, che per il quarto posto in campionato.

“Champions? I sogni sono il motore della vita. Possiamo andare a giocarcela a Barcellona e mi auguro persino che per agosto il Camp Nou possa essere riaperto perché sarebbe uno spettacolo. Siamo sereni, convinti delle nostre possibilità, poi passi il migliore. Ma i quarti di finale a Lisbona sono elettrizzanti.

Il quarto posto non è semplice, non è impossibile. La distanza è notevole ma il Napoli ha battuto Juve, Lazio e Inter. Ci proviamo anche perché il quarto posto cambierebbe pure gli scenari futuri per i diritti Champions che ci tolgono ansia da dosso”.

QUI l’intervista, che potrete trovare completa sulle pagine del Corriere dello Sport.

