De Laurentiis: “Stiamo lavorando per introdurre play-off e play-out in Serie A”

A margine di un evento culturale presso il Circolo Rari Nantes, il presidente Aurelio De Laurentiis, è intervenuto via Skype ricordando il compianto Vittorio Raio.

“Vittorio Raio ha sempre trattato il Napoli come fosse suo figlio. Non è mai andato contro la società. Non era schierato, come tanti altri, per secondi fini ma era un amico sincero. Mi ha lasciato un vuoto professionale ed umano enorme”.

”La storia di Napoli si può identificare anche con il brevissimo periodo di Maradona, perché se lo andiamo ad analizzare è stato un periodo breve. L’amore di Napoli ti eleva e ti abbatte, perché è coinvolgente in un modo enorme. Spero che uno scudetto possa riarrivare nei prossimi anni. Adesso stiamo lavorando con la Federcalcio per introdurre Playoff e Playout per dare una maggiore discontinuità.”

