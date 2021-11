De Laurentiis: “Stiamo vivendo un bel momento della stagione, siamo primi e vogliamo proseguire su questa strada”

All’inaugurazione a Pizza Plebiscito del ‘Race for the cure’, il presidente onorario Aurelio De Laurentiis ha parlato anche della forza che sta mostrando il Napoli in campionato.

Queste le parole del presidente della squadra partenopea:

“Stiamo vivendo un bel momento della stagione, siamo primi e vogliamo proseguire su questa strada.

Il campionato è molto avvincente ed equlibrato, questo è un bene perchè non c’è una squadra che domina come in passato e c’è una bella lotta agguerrita. Noi di certo abbiamo un gruppo forte e competitivo e non molleremo fino alla fine.”

