Durante la conferenza stampa di fine ritiro, il Presidente Aurelio De Laurentiis ha parlato del futuro di Kalidou Koulibaly, obiettivo di mercato del Manchester City.

“Ho dato una risposta via sms, un giornale inglese mi ha chiesto mezz’ora fa e gli ho detto che il City sostiene che non può parlare con noi per il problema Jorginho, quindi come può alimentarsi una negoziazione seria per un giocatore?”.

Comments

comments