De Laurentiis su Pirlo: “Deve fare l’allenatore e basta”

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, nella sua intervista a Radio Capital si è espresso anche sulle parole pronunciate da Pirlo.

L’allenatore della Juventus aveva espresso il suo parere sulla sentenza del Coni, che ha accusato il Napoli di scorrettezza indirettamente. Di seguito le parole del presidente De Laurentiis:

“Dovrebbe fare l’allenatore e basta, e lasciare ai suoi rappresentanti societari ed al suo responsabile della comunicazione di dare una risposta interpretativa ad una sentenza dello Stato. Pirlo non fa l’avvocato, non conosce certe procedure, tutto quello che è accaduto a livello di protocolli. Non lo deve sapere.

Non me la voglio prendere con Pirlo dandogli del pirla. Deve fare l’allenatore.“

Comments

comments