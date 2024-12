De Laurentiis su X:”Una bellissima serata!”

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha twittato su X dopo la meravigliosa serata natalizia nel corso della quale ha anche tenuto un discorso per gli ospiti

https://x.com/ADeLaurentiis/status/1868781235050541562/photo/1

Aurelio De Laurentiis, ha scritto una lettera bellissima per il suo Napoli, letta nel corso del Christmas party del club azzurro di stasera a Pietrarsa.

“Ho sentito un bellissimo monologo recitato da una bellissima attrice che ringrazio, però vorrei dire a tutti voi e soprattutto a lei che nel ‘700 e nell’800 Milano e Roma non esistevano, esisteva Napoli. Napoli era la vera protagonista del mondo occidentale ed è qualcosa che non soltanto attraverso il calcio, cosa che stiamo cercando di fare perché per 14 anni siamo stati gli unici del campionato italiano a vivere le vestige europee. Poi abbiamo avuto un anno disgraziato e vabbè, amen, quello è un altro capitolo su cui mi intratterrò tra due-tre anni quando l’avrò digerito. Però devo dire che Napoli è una realtà unica, inimitabile.

Il 3 ottobre 1839 veniva inaugurata la prima ferrovia ed era Napoli-Portici. Per noi oggi è un onore trovarci in questa location di grande tradizione. Non voglio rovinarvi la serata e i prossimi artisti, non voglio rovinarvi le sorprese. Quindi vi auguro un sereno Natale con le vostre famiglie e un 2025 che sarà sicuramente pieno di gioia. Tanto che celebreremo i 2500 anni della nostra amata città. Forza Napoli sempre!“.

