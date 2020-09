De Laurentiis sul Napoli: “Cerchiamo di far diventare la squadra molto maschia”

Aurelio De Laurentiis ha parlato anche di come vogliono costruire il Napoli, con una squadra molto “maschia” o, per meglio dire, di carattere.

A seguire le sue parole:

“Napoli “fregno”? Speriamo che sia fregno e non fregna. Cerchiamo di intostire questa squadra e farla diventare molto maschia. Quando giocherai con una squadra minore, non bisognerà dire che non ci interessa perché questo in Serie A capita.

Dovrebbe esserci una maggiore selezione in Serie A e imporre qualcosa sul rafforzamento della rosa. Chi viene in Serie A chiede ‘Chi mi presti? Chi non ti pago?’. Se tu in Serie A non puoi starci, non devi starci perché anche tu falsi il campionato. E questo Gravina deve metterselo in testa.”

Comments

comments