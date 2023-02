De Laurentiis: “Tutti si eccitano per un Napoli che è sempre stato competitivo ed onesto, vincere la Champions aumenterebbe l’immagine mondiale di Napoli”

In attesa dell’inizio della conferenza compare in sala stampa il presidente Aurelio De Laurentiis in compagnia del ds Cristiano Giuntoli.

Il presidente partenopeo ha spiegato ai giornalisti presenti che la conferenza inizierà con un po’ di ritardo a causa delle prolungata permanenza della squadra nell’aeroporto di Francoforte. Dopodiché De Laurentiis si è informato in diretta circa la posizione del pullman del Napoli che ad ora sarebbe distante a soli 5 minuti dallo stadio. Va inoltre specificato che la presenza anticipata del presidente è dovuta dalla sua partenza da Bolzano dato che ha trascorso gli ultimi giorni in Trentino.

Successivamente De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei giornalisti presenti in sala stampa:

“Tutti quanti si stanno eccitando per un Napoli che per me è sempre stato molto competitivo e soprattutto il più onesto. E’ molto più importante vincere la Champions perché ti dà a livello mondiale una grande immagine che la città Napoli già ha.

Il tifoso ha sempre ragione e deve sempre diffidare perché il tifoso spesso non sa. E’ giusto che lui dica la qualunque mentre noi che siamo dentro sappiamo come funziona tanto è vero che a maggio dissi che avremmo lottato nuovamente per lo Scudetto.

Noi fortunatamente abbiamo un mister che sa allenare e che sa trovare la squadra ma è normale che non possa conoscere qualsiasi calciatore al mondo. Quello è compito nostro ed infatti già prima del Covid avevamo individuato Kvaratskhelia solo che prima mi chiedevano 30 milioni ed ora lo abbiamo preso a 10.”

Comments

comments