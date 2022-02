De Laurentiis: “Un errore il calendario asimmetrico, ma davvero c’è chi crede che il nostro sistema si salva semplicemente introducendo i playoff”

Il Mattino oggi in edicola riporta alcune dichiarazioni del presidente del Napoli De Laurentiis.

“È stata una vittoria sofferta, vinta con una prestazione tosta e di alto livello. E con un Osimhen grande trascinatore. E’ stata una prestazione molto convincente, un successo che la squadra ha voluto e ha ottenuto con merito. Devo dire che tutti hanno giocato bene, interpretando al meglio una partita che non era semplice.

Cori razzisti? Li trovo insopportabili sono brutti, orribili. Bello aver visto il grande tifo del settore occupato dai

nostri tifosi, con tanti ragazzi della Curva A che facendo sacrifici hanno voluto far sentire il loro sostegno, la loro

vicinanza a questa squadra.

È da tanto tempo che non andavo in trasferta per una partita ma contava dare un segnale a tutti con la mia presenza.

Spalletti? Lui è un grande uomo, un grande allenatore. Io gli ho detto semplicemente “è andata” e lui mi ha risposto con le stesse parole. I ragazzi sono carichi, li ho visti molto soddisfatti e questo è importante per poter arrivare al meglio alla partita di sabato sera. Cosa mi aspetto? Nulla, neppure mi va di parlarne. Dico solo che è stato un errore introdurre il calendario asimmetrico.

Presidente di Lega? Dobbiamo recuperare due anni buttati via. Se il sistema calcio non funziona le responsabilità principali da tantissimi anni sono quelle delle istituzioni, calcistiche e governative. Ma davvero c’è chi

crede che il nostro sistema si salva semplicemente introducendo i playoff e i playout?”.

