De Laurentiis vince senza giocare: battuto al TAS Satin, l’ex procuratore di Koulibaly

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport oggi in edicola, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha vinto il round al TAS nella vertenza con Satin ex procuratore del difensore azzurro Koulibaly.

Il TAS di Losanna (Tribunale Amministrativo Sportivo) ha dato ragione al Napoli. La vertenza era legata al rinnovo di contratto siglato col giocatore nel settembre 2018, che prolungò fino al 2023 l’accordo fra le parti.

Il Tas ha respinto la richiesta di 400 mila euro dell’agente, condannandolo a pagare le spese legali del Napoli.

Il contenzioso avviato da Satin era stato originato dalla decisione del calciatore di non affidarsi a lui per discutere il rinnovo col Napoli, concordato invece con Fali Ramadani attuale agente del difensore senegalese.

In passato De Laurentiis ha vinto al TAS i ricorsi col Watford per il tesseramento di Zuniga. La scorsa estate ha fatto naufragare la trattativa per Pepè pur di non riconoscere l’alta commissione pretesa dagli agenti del calciatore.

