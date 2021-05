Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai collegi portoghesi di RTP. Le sue parole.

“Non è vero che arriva Conceicao? No, non è vero. Non ho mai parlato con lui, mai negoziato, mai. Vogliamo un allenatore italiano, abbiamo alcune alternative. Decideremo in 20 giorni. Perché non Conceicao? Perchè non è nella mia lista, è un buon allenatore ma vogliamo un allenatore italiano”

