De Laurentiis vuole costruire uno stadio nuovo

Come riporta l’edizione odierna de Il Mattino, Aurelio De Laurentiis è determinato a proseguire sulla strada che porterebbe il Napoli ad avere un nuovo stadio a Poggioreale, nell’area del Caramanico.

De Laurentiis ha risposto punto su punto, con quattro pagine su carta intestata, alle criticità evidenziate dal sindaco Gaetano Manfredi, che è a capo anche della Città metropolitana, è che intanto prosegue con la definizione del progetto per la ristrutturazione del Maradona.

A oggi però il termine ultimo per dire sì o no al progetto è fissato al 18 ottobre, data che potrebbe dunque slittare.

Il patron è netto: «La realizzazione del nuovo stadio della Ssc Napoli determinerebbe rispetto al progetto alternativo proposto dalla AreNapoli un sensibilmente maggiore miglioramento delle condizioni socio-economiche dell’area, della fiducia e del benessere sociale nonché dell’incremento del Pil d’area attraverso l’azione di sviluppo del tessuto economico, di cui non si può non tenere conto».

Anche sui mercatali De Laurentiis getta la palla nella metà campo del Comune:

«La presenza dell’area mercatale Caramanico su una piccola area interessata dal progetto della SSc Napoli non è idonea a determinarne alcun arresto procedimentale, essendo necessaria, opportuna e ben possibile l’individuazione da parte delle Pubbliche amministrazioni interessate, di spazi alternativi per la prosecuzione delle predette attività, consentendo, nel rispetto degli interessi degli operatori mercatali, il pieno sviluppo dell’area grazie all’iniziativa promossa dalla scrivente».

