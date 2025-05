De Laurentiis:”Asseconderò Conte su tutto ciò che è necessario”. Conte:”Vogliamo continuare a rendere i napoletani orgogliosi”.

De Laurentiis e Conte hanno rilasciato queste dichiarazioni al termine della cena che è seguita al rinovato accordo.

Conte: “Ogni fine stagione ci sono sempre dei confronti tra allenatore e club, per valutare l’annata e per capire se ci sarà la stessa visione per il futuro, la stessa visione per conseguire vittorie.



La visione è la stessa, si continua perché siamo persone serie.



Ci siamo parlati, abbiamo valutato la stagione, le cose positive e negative. Aver festeggiato uno Scudetto è stato bello e incredibile.

C’è voglia di continuare a costruire basi solide per il Napoli, nella stessa direzione per rendere orgogliosi i napoletani”.

De Laurentiis ha affermato: “Ci aspetta una stagione importante. Una Coppa Italia da protagonisti, una Champions nuova per noi, una Supercoppa.



Uno scudetto da difendere.



Conte è una garanzia, lo asseconderò in tutto ciò che vorrà fare per aumentare la forza del Napoli e per i migliori risultati“.