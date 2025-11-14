Napoli

De Laurentiis:”Dobbiamo essere risarciti per gli infortuni in Nazionale e serve una finestra di mercato apposita”.

Pubblicato il

De Laurentiis è intervenuto telefonicamente da Ginevra durante l’edizione speciale di Motore Italia – America’s Cup

organizzata da Milano Finanza alla Federico II

 “Presto i miei giocatori e poi me li ritrovo rotti. Rrahmani è tornato rotto, Anguissa pure. Così non si può andare avanti. 

Bisogna ridurre squadre e partite, evitare continue soste e concentrare gli impegni internazionali in un periodo definito.

I giocatori sono dipendenti dei club e chi paga gli stipendi dovrebbe avere voce in capitolo”.

Con una proposta di un indennizzo obbligatorio e di una finestra straordinaria di mercato per rimediare ai danni.

”Figc, Uefa e Fifa sono sistemi immobili, in cui nessuno vuole lasciare la poltrona.

Vogliono controllare tutto: panchine, calendari, incassi.

Creano troppe competizioni e ai club resta poco. Con le nuove Champions alla Serie A rimarrà pochissimo.

In ventuno anni ho sempre combattuto. Napoli non è una matrigna, ma serve più unione tra gli imprenditori campani: qui c’è un potenziale enorme”.

Infine su l’America’s Cup, la più grande manifestazione velica e l’evento sportivo di maggior portata al mondo.

Un evento che, secondo il Presidente può mettere ancora una volta la città al centro dell’Europa:

“Napoli deve tornare a essere la regina del Sud. Investire qui significa investire nel futuro”.

Comments

comments

Articoli simili:,
Commenta

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimi Articoli

To Top