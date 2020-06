Matthijs De Ligt, difensore della Juventus, a pochi minuti dalla finale di Coppa Italia contro il Napoli è intervenuto al microfono di Rai Sport.

“E’ una finale e le finali vanno vinte, è una partita molto importante”.

Ronaldo di solito non ne sbaglia due di fila: sei fiducioso? “Sì, sì, lo so, sono fiducioso. Conosco Cristiano e se in un match non gioca al massimo in quella successiva diventa due volte più bravo”.

