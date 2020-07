De Ligt, ancora un fallo di mano che fa nascere discussioni

Nel corso del Derby della Mole De Ligt, difensore della Juventus, ha visto fischiarsi ancora una volta un fallo di mano ed è ancora discussione.

Quello fischiato nella partita che si è svolta poco fa è l’ennesimo fallo di mano fischiato al difensore olandese, l’ultimo di una lunga serie. Il primo episodio è avvenuto il 6 ottobre scorso, in Inter-Juve dove il Var ha anche confermato la chiamata dell’arbitro.

In Bologna-Juve del 19 ottobre, invece, De Ligt toccò il pallone prima con il piede e poi con il braccio; in quell’occasione Irrati decise di non dare il rigore, con proteste che andarono avanti per giorni. Una settimana dopo, contro il Lecce, ancora braccio largo del difensore olandese e rigore fischiato giustamente.

Infine, derby della Mole di andata del 2 novembre: De Ligt, in area di rigore, la prende col braccio un po’ largo. In quell’occasione nessun rigore con Doveri che lascia giocare, dirigenza granata in protesta, e partita che terminò 1 a 0 per i bianconeri con gol proprio del difensore olandese.

Insomma, una serie di falli che hanno visto sempre al centro il difensore arrivato nello scorso mercato estivo alla Juventus. Episodi che hanno sempre creato delle discussioni.

