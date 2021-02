De Ligt: “Partita importantissima, ora giochiamo ad un livello più alto”

Matthijs De Ligt, difensore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport poco prima dell’inizio della partita con il Napoli.

“Napoli-Juve è sempre una partita importantissima per tutte e due le squadre, proveremo a vincere.

Siamo ancora a metà stagione, abbiamo giocato tante partite insieme. Giochiamo meglio, penso, proviamo a giocare sempre ad un livello più alto, questo è importante per noi.

Penso che quando è rientrato Chiellini siamo stati meglio in campo, ha più esperienza, è più cattivo ed è una cosa buona in campo. Siamo più corti ora e abbiamo più pressione sul pallone, è molto importante per noi”.

