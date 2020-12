De Luca: “A gennaio un’esercitazione generale per il piano vaccino”

Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, ha parlato ai cittadini nella consueta diretta Facebook del venerdì.

In Italia ci troviamo di fronte a dati che sono clamorosamente falsati”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso di una diretta Facebook sull’emergenza coronavirus. “Ci sono Regioni – ha aggiunto De Luca – che trasmettono un dato inverosimile di posti di terapia intensiva per far abbassare la percentuale dei ricoverati in terapia intensiva. Nelle prossime settimane sarà chiaro che la Campania è una delle pochissime Regioni che ha trasmesso dati veri”. De Luca ha poi spiegato di aver chiesto “al Ministero della Salute qual è il dato reale delle terapie intensive disponibili, non quelle comunicate, e qual è la differenziazione tra i tamponi che si fanno. Vi erano Regioni d’Italia che per settimane ci hanno detto che facevano 20mila, 50mila, 100mila test, poi improvvisamente sono scese. Oggi la Campania è fra le due o tre che fanno più test, veri, al giorno. Test molecolari veri, non test truffa”.

Per De Luca, “si va concludendo una campagna di aggressione politico mediatica contro la nostra regione. Nel corso di un mese e mezzo è stata messa in piedi una campagna di aggressione che aveva un obiettivo, spostare l’attenzione dell’Italia dalle regioni del Centro Nord, in grande difficoltà e senza alibi, sulla Campana e su Napoli per dirottare l’attenzione politica”. Secondo il governatore, “le campagne di aggressione hanno fatto leva sulla falsificazione consapevole dei dati”. E ancora: “Abbiamo capito tutti quanti a quali zone rispondono anche le zone. Ci sono regioni che dovrebbero uscire dal rosso avendo 4 o 5 volte più ricoveri in terapia intensiva della Campania“, ha puntato il dito il governatore. “A noi – ha aggiunto De Luca – va bene la linea del rigore. Quello che non va bene è la speculazione politica sulle zone, ma per quel che mi riguarda più rigore c’è, meglio è. Noi dobbiamo essere più attenti di tutti”.

“La Regione Campania alla fine ne uscirà prima e meglio delle altre. Abbiamo la percentuale più bassa di decessi, per quanto riguarda i ricoveri non abbiamo difficoltà perché siamo sotto l’occupazione del 40%. Altrove falsano i dati, le Regioni ne trasmettono di inverosimili. Stiamo facendo un miracolo, più che nella prima fase”.

PIANO VACCINO – “Entro la prima decade di gennaio faremo una esercitazione generale per il piano vaccini anti-Covid. Stiamo rifornendo le strutture ospedaliere dei congelatori a -80 gradi in modo da mettere in piedi qualcosa di straordinario. Gradualmente riapriremo le le attività chirurgiche sospese. Il Governo ha fatto molti errori, ci sono zone che dovrebbero uscire dalla zona rossa pur avendo 4-5 volte i ricoveri della Campania. A noi va bene il rigore ma non la speculazione politica”.

