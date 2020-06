De Luca: “A Mondragone situazione incancrenita dove tutti hanno girato la testa. I fuggitivi sono stati individuati: tutti negativi”

Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha parlato ai cittadini nel suo consueto appuntamento del venerdì.

“Le immagini fanno capire quello che ho detto per mesi. La Campania è anche questo. Il degrado urbano tensioni sociali e illegalità di Mondragone, diffuse in tanta parte del territorio regionale.

Abbiamo una realtà ultradecennale che nessuno ha mai visto, un problema che riguarda il Ministero dell’Interno, tutti. Per 10 anni si è fatto finta che non ci fosse il problema.

Oggi interveniamo in una situazione incancrenita rispetto a cui tutti hanno girato la testa. Nelle palazzine in questione ci sono proprietari che fanno fitti in nero. Decine ammassate negli appartamenti. Questi lavoratori hanno contratti regolari, ma nessuno ha visto niente.

Abbiamo firmato con Minniti un patto per la sicurezza per Castel Volturno, investito 20 milioni di euro. Per il resto non si è fatto niente.

In questo contesto una donna bulgara ha partorito a Sessa Aurunca. Siccome ogni paziente ricoverato viene sottoposto a tampone, lei risulta positiva. Il bambino non contagiato. Ricostruiamo i rapporti, individuiamo un altro positivo, scopriamo questo assembramento e lunedì pomeriggio faccio ordinanza di messa in quarantena delle 5 palazzine. La quarantena di Mondragone sarebbe stata una misura eccessiva. Abbiamo preso una misura equilibrata.

Ma alcuni bulgari e rom delle palazzine sono scappati: in 19. Forse nella piana del Sele. Siamo riusciti a individuarli tutti i fuggitivi. Abbiamo fatto i tamponi e tutti sono negativi. Mercoledì ho detto al Ministro dell’Interno che l’area va presidiata anche di notte. Il governo delle forze dell’ordine è competenza del ministro dell’Interno. La Regione fa le Ordinanze

Ma oggi la Campania è a contagio zero al netto del focolaio di Mondragone. Andremo noi a cercare i contagi territorio per territorio, con tamponi di massa. La Campania non è interessata a coprire i problemi ma a risolverli”.

