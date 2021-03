Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, annuncia novità ai cittadini nella consueta diretta Facebook del venerdì.

“Ormai siamo in zona rossa, questo livello di contagio non si può reggere. In ospedale si riversa ormai di tutto. Registriamo ormai 2.500 nuovi positivi al giorno. Dovremmo fare tracciamento contatti per almeno 25.000 persone ed è impossibile. Siamo arrivati dov’era prevedibile che si arrivasse. Le varianti sono aggressive e colpiscono anche la popolazione più giovane”.

Comments

comments