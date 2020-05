De Luca annuncia: “Attività commerciali potranno riaprire dalle 7 alle 23”

Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, ha aggiornato sulla situazione relativa alla riapertura delle attività commerciali come bar, ristoranti e parrucchieri.

In particolare, De Luca si è soffermato anche su quando sarà possibile riaprire e quali orari potranno avere le attività. Di seguito le sue parole:

“Le attività commerciali potranno riaprire tranquillamente dalle 7 alle 23, anche nei giorni festivi e quando si vuole. Si comincerà con bar, ristoranti e parrucchieri poi anche le altre attività.

Le linee guida che arrivano oggi le valuteremo nella serata, credo che i ristoratori non avranno tempo per prepararsi. Penso sia necessario aprire tutto giovedì. Non lunedì.“

